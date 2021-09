Scarlet Nexus: Demo disponibile su Steam, in arrivo update gratuiti e DLC a pagamento

Bandai Namco ha pubblicato la demo di Scarlet Nexus per PC su Steam e svelato l'arrivo di tre DLC a pagamento e aggiornamenti gratuiti.

La demo di Scarlet Nexus permetterà di "unirci alla FSE e prendere il controllo di Yuito o Kasane e divertirsi con i poteri psicocinetici fino allo scontro con il primo boss" e di provare dunque una fase iniziale del gioco. La demo per PC su Steam dovrebbe avere gli stessi identici contenuti di quelle disponibili da maggio per PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One.

Scarlet Nexus

Inoltre Bandai Namco ha annunciato che arriveranno tre DLC a pagamento che includono nuovi costumi realizzati da designer esterni, nuove armi ed estensioni per il sistema di legami, che permetterà ai giocatori di approfondire l'amicizia con gli alleati. Inoltre ha promesso anche una serie di aggiornamenti gratuiti, di cui però non sono stati aggiunti ulteriori dettagli.

Infine, è stata pubblicata la versione 1,03 che corregge alcuni bug e apporta alcune migliorie e nuove opzioni di gioco. Ecco le note ufficiali:

- Aggiunte nuovi opzioni di gameplay

Opzioni di posizionamento e velocità della visuale

Opzioni di assistenza all'agganciamento dei nemici (ON/OFF comando levetta sinistra)

Opzioni di velocità della visuale in agganciamento

Opzioni di regolazione delle dimensioni del testo (messaggi neurali, registro di sistema)

Opzioni per animazioni dell'attivazione SAS

- Velocizzazione dei movimenti iniziali dei protagonisti fuori dai combattimenti - Risoluzione di bug