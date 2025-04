Intel Core Ultra 300 "Panther Lake": debutto nel 2026, focus sull'IA mobile

Intel Core Ultra 300 "Panther Lake"

Intel ha dichiarato che Panther Lake combinerà l'efficienza energetica di Lunar Lake con le prestazioni di Arrow Lake, sfruttando il processo produttivo 18A. Si prevede un significativo incremento delle capacità di calcolo e un'ottimizzazione per le applicazioni di intelligenza artificiale. Tuttavia, la roadmap presentata durante l'evento Vision 2025 non menziona versioni desktop dei processori, alimentando i timori di un abbandono di questo segmento di mercato. La decisione di Intel di posticipare il lancio di Panther Lake al 2026 potrebbe essere legata alla volontà di affinare ulteriormente la tecnologia e di garantire una produzione di massa efficiente. L'azienda ha ribadito l'impegno a rispettare la roadmap, ma le tempistiche potrebbero subire ulteriori variazioni. Nel frattempo, gli utenti desktop dovranno attendere ulteriori aggiornamenti, mentre il settore dell'AI mobile si prepara ad accogliere i nuovi processori. L'attenzione di Intel verso l'AI mobile si riflette anche nella strategia di marketing, che pone l'accento sulle capacità di calcolo e sull'efficienza energetica dei nuovi processori. L'azienda mira a consolidare la propria posizione nel mercato dei laptop e dei dispositivi portatili, dove l'intelligenza artificiale sta diventando un fattore chiave di differenziazione. Tuttavia, la mancanza di aggiornamenti sulla famiglia di GPU Arc lascia perplessi gli appassionati di gaming e di grafica professionale. L'evento Vision 2025 ha evidenziato la crescente importanza dell'intelligenza artificiale nel settore tecnologico. Intel, come altre aziende del settore, sta investendo massicciamente in questa tecnologia, con l'obiettivo di offrire soluzioni innovative e performanti. Tuttavia, la decisione di posticipare il lancio di Panther Lake al 2026 potrebbe avere ripercussioni sul mercato dei PC desktop, dove la concorrenza è sempre più agguerrita.