I giochi gratis di oggi su Epic Games Store sono stati rivelati?

Il noto leaker billbil-kun ha rivelato i giochi gratis di oggi su Epic Games Store, che verranno confermati ufficialmente alle 17.00, come da tradizione: stando alle informazioni di questa fonte, si tratta di Deathloop e Ogu and the Secret Forest.

Pubblicato nel 2021, Deathloop si pone come una delle opere migliori di Arkane Studios: uno sparatutto in prima persona dotato di particolari meccaniche roguelike e di un'ambientazione che miscela loop temporali e personaggi misteriosi per catturare la nostra attenzione fin dalle prime battute.

Al comando di Colt, un sicario professionista che si ritrova intrappolato sull'isola di Blackreef, ci troveremo a rivivere lo stesso giorno all'infinito ma pare esiste una possibilità di spezzare il ciclo laddove l'uomo riesca a eliminare otto bersagli nel corso di ventiquattro ore.

Naturalmente non sarà un'impresa semplice, visto che ogni avversario possiede comportamenti ben precisi e differenti, che dovremo memorizzare di tentativo in tentativo prima di riuscire a mettere a segno tutte le uccisioni necessarie per uscire dal loop.