Anche i monitor QD-OLED Samsung diventano "smart": ecco l'M9 e i modelli M8 e M7 con funzioni IA avanzate

Samsung ha presentato lo smart monitor M9 (M90SF) con pannello QD-OLED . Si tratta del nuovo top di gamma, che va ad affiancarsi ai modelli aggiornati M8 (M80F) e M7 (M70F): tutti i modelli 2025 promettono funzionalità IA avanzate, che dovrebbero migliorare l'esperienza di utilizzo sia per il lavoro sia per l'intrattenimento. "La gamma Smart Monitor continua a evolversi in linea con le nuove abitudini delle persone che cambiano il modo di lavorare, di guardare contenuti e di appassionarsi al gaming", ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display (VD) Business di Samsung Electronics. "Con l'introduzione del display QD-OLED e delle innovazioni legate all'AI, M9 offre un'esperienza davanti allo schermo più reattiva e coinvolgente, il tutto grazie a un display unico e versatile".

Le specifiche tecniche di Samsung M90SF

Lo Smart Monitor M9 introduce per la prima volta la tecnologia QD-OLED nella gamma Smart Monitor di Samsung. Il pannello da 32 pollici ha risoluzione 4K con rapporto 16:9, con frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms. L'M9 è inoltre dotato di un display Glare-Free per ridurre al minimo i riflessi e di funzioni IA avanzate: AI Picture Optimizer, 4K AI Upscaling Pro e Active Voice Amplifier (AVA) Pro che insieme lavorano per migliorare la qualità delle immagini e del suono in tempo reale in base ai contenuti e all'ambiente circostante.

Samsung M90SF

In quanto "smart", il monitor M9 funge anche da hub di intrattenimento intelligente con accesso alle app di streaming più diffuse, Samsung TV Plus e a Samsung Gaming Hub, e consente di giocare in cloud senza la necessità di collegare una console o un PC. È compatibile con NVIDIA G-SYNC e arriva con Samsung OLED Safeguard+, un sistema di raffreddamento proprietario progettato per ridurre il rischio di burn-in.

Il design in metallo fonde estetica e funzionalità, con spessori ridotti. M9 ha anche ottenuto la certificazione Pantone Validated, superando gli standard di verifica che attestano la qualità delle performance a livello cromatico, con una resa nitida e precisa in grado di replicare oltre 2.100 colori e più di 110 tonalità secondo lo SkinTone della libreria Pantone. È disponibile con un prezzo di listino di 1.700€.