Xiaomi sfida Apple e registra il nuovo chip proprietario Xring 02

Xiaomi vede Apple come punto di riferimento e ha grandi ambizioni. L'azienda ha infatti da poco presentato il suo primo chip proprietario Xring 01, e ha già registrato il nuovo marchio per i prossimi processori, ovvero Xring 02. L'XRing 01, lo ricordiamo, rientra tra i SoC pensati per i dispositivi di fascia alta, come Xiaomi 15S Pro e il nuovo Watch S4, quest'ultimo dotato di Xring T1. Si tratta quindi di chip proprietari, progettati internamente da Xiaomi con processo a 3 nm. Vediamo tutti i dettagli.