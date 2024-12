GameStop propone nuovi sconti per il Natale 2024 per Nintendo Switch: vediamo le offerte

I vari bundle di Nintendo Switch in promozione

Partiamo con il bundle di Nintendo Switch e Nintendo Switch Sports, che costa 299,98€ ed è disponibile a questo indirizzo. Incluso nel pacchetto troverete i seguenti prodotti:

Nintendo Switch standard (precisamente il modello più recente, 1.1)

Il gioco Nintendo Switch Sports (digitale, preinstallato): include 8 sport, permette di giocare da soli o con gli amici

12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online

Nintendo Switch e Nintendo Switch Sports

Se siete in cerca di un modello di qualità superiore con uno schermo che renda al meglio i colori dei videogiochi, allora dovreste optare per Nintendo Switch OLED nel bundle con Mario Kart 8 Deluxe. Il prezzo in questo caso è 349,98€ e nel pacchetto è precisamente incluso:

Nintendo Switch modello OLED in versione bianca

Il gioco Mario Kart 8 Deluxe (digitale, preinstallato), con modalità giocatore singolo e multigiocatore

12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online

Se invece la vostra priorità è la portabilità, allora ovviamente la scelta giusta è Nintendo Switch Lite con Animal Crossing: New Horizons. Anche in questo caso GameStop pensa a voi con una promozione speciale, che costa 219,98€ e include:

Nintendo Switch Lite (modello azzurro o modello rosa, a scelta)

Animal Crossing: New Horizons (digitale, preinstallato)

12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online

A partire da oggi, 5 dicembre 2024, fino al 22 gennaio 2025, con l'acquisto di qualsiasi prodotto Nintendo Switch nuovo presso GameStop - che sia una console, un gioco, un accessorio o un DLC - tutti i clienti riceveranno in regalo i primi 3 mesi di NOW Entertainment.

Questo esclusivo regalo di Natale a tema Nintendo renderà il vostro acquisto ancora più speciale, offrendo a tutta la famiglia l'opportunità di accedere a una vasta gamma di contenuti di intrattenimento per ogni gusto ed età. Dalle imperdibili serie TV come Hanno ucciso l'Uomo Ragno e Dune Prophecy, agli show come MasterChef Italia, fino al grande cinema, ce n'è davvero per tutti.

Dopo l'acquisto, che può essere effettuato in negozio o online, riceverete un codice da riscattare sul sito ufficiale di NOW TV entro il 31 gennaio 2025, seguendo le istruzioni disponibili al link dedicato.

L'offerta è valida per qualsiasi prodotto Nintendo Switch, inclusi console singole, bundle e titoli first party!

Diteci, con quale console di Nintendo giocherete questo Natale?