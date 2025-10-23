0

Amazon introduce il pulsante che permette all'IA di suggerirti cosa acquistare

Il nuovo strumento sfrutta l'intelligenza artificiale per confrontare prodotti simili e consigliare quello più adatto alle abitudini di ciascun utente.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   23/10/2025
Amazon

Amazon continua a spingere sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nel suo ecosistema di e-commerce, e questa volta lo fa con un pulsante tanto semplice quanto ambizioso: "Help me decide". L'obiettivo è chiaro: aiutare gli utenti a scegliere tra prodotti simili senza perdersi in decine di schede e recensioni. Il sistema analizzerà il comportamento d'acquisto, le ricerche precedenti e i prodotti visualizzati per fornire una raccomandazione personalizzata direttamente all'interno dell'app o del sito mobile.

Come funziona il nuovo assistente IA di Amazon

Quando un utente visualizza diversi articoli comparabili, ad esempio più tende da campeggio o cuffie wireless, l'IA di Amazon interviene suggerendo il prodotto più coerente con le preferenze espresse in passato. Oltre al prodotto consigliato, il sistema proporrà anche due alternative: una versione "budget" più economica e un "upgrade" di fascia superiore, così da coprire più fasce di prezzo.

Amazon Luna cambia tutto: ora basta avere Prime per giocare in cloud a un sacco di giochi, ecco le novità Amazon Luna cambia tutto: ora basta avere Prime per giocare in cloud a un sacco di giochi, ecco le novità

Il nuovo pulsante rappresenta l'ennesimo passo nella strategia di Amazon di trasformare l'intelligenza artificiale in un motore di vendita. Negli ultimi anni l'azienda ha introdotto diversi strumenti basati su IA, come Rufus, il chatbot che accompagna gli utenti nella scelta dei prodotti, e le guide d'acquisto generate automaticamente. Più di recente, con Lens Live AI, è arrivata anche la possibilità di scansionare oggetti reali tramite la fotocamera per trovare su Amazon articoli simili. Tuttavia, molti utenti continuano a dichiarare che l'unica funzione IA davvero utile rimane il riepilogo automatico delle recensioni.

Disponibilità e prime impressioni

Il pulsante "Help me decide" è in fase di rollout per milioni di utenti statunitensi, sia nell'app Amazon Shopping sia nella versione mobile del sito. L'opzione comparirà in alto a destra quando verranno visualizzati prodotti della stessa categoria, e un clic sarà sufficiente per ricevere un verdetto immediato con una breve spiegazione della scelta effettuata dall'IA. Secondo l'azienda, l'obiettivo non è sostituire il giudizio umano, ma semplificare i confronti più complessi in un catalogo che ormai conta centinaia di milioni di articoli.

La funzione 'Help Me Decide'
La funzione "Help Me Decide"

Con "Help me decide", Amazon compie un ulteriore passo verso un'esperienza d'acquisto interamente mediata dall'intelligenza artificiale, in cui l'utente non solo trova prodotti, ma viene guidato nella decisione stessa.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Amazon introduce il pulsante che permette all'IA di suggerirti cosa acquistare