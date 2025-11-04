Apple prepara un MacBook economico per il 2026, sotto i 1.000 dollari

Apple sarebbe al lavoro su un MacBook più economico, in arrivo nella prima metà del 2026, secondo quanto riportato da Bloomberg. Il dispositivo avrà un prezzo "ben al di sotto dei 1.000 dollari" e si rivolgerà al segmento entry-level del mercato , tradizionalmente dominato da Chromebook e notebook Windows di fascia bassa. L'obiettivo dell'azienda è ampliare la propria base utenti offrendo un portatile accessibile, mantenendo però l'integrazione con l'ecosistema macOS.

Un Mac per il pubblico scolastico

Attualmente, il portatile Apple più economico è il MacBook Air, che parte da 1.149€ (1.019€ per Education). Con questo nuovo modello, Cupertino punta chiaramente al settore educational e ai consumatori che non necessitano delle prestazioni dei chip della serie M. L'idea è di proporre un'alternativa diretta ai dispositivi usati nelle scuole e nelle università, finora terreno di conquista per Google e Microsoft.

Il nuovo portatile adotterà un chip A18 Pro, lo stesso utilizzato negli iPhone 16 Pro, invece dei processori della linea M. La scelta permetterà di ridurre i costi mantenendo buone prestazioni per attività quotidiane come navigazione web, streaming e produttività leggera. Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, il computer avrà un display da 13 pollici e potrebbe essere disponibile in colorazioni vivaci, simili a quelle degli iMac: argento, blu, rosa e giallo. Il design rimarrà fedele al linguaggio minimalista tipico dei MacBook, ma con un tocco più giovane e informale.