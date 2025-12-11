Apple accelera sull’espansione globale: nuovi Apple Store inaugurati in India e in Cina

Apple continua a investire con decisione nel mercato indiano e presenta il suo quinto store nel Paese, inaugurato all'interno del DLF Mall di Noida. L'apertura al pubblico è fissata alle 13:00 locali dell'11 dicembre e rappresenta un nuovo tassello nel piano di espansione retail del colosso di Cupertino. Lo store propone l'esperienza Apple nella sua forma più riconoscibile, con spazi ampi dedicati alla consulenza, una postazione Apple Pickup per ritirare gli ordini effettuati online e un Genius Bar rinnovato per assistenza e riparazioni. L'arrivo di questo punto vendita conferma la crescente attenzione dell'azienda verso un mercato che negli ultimi anni ha registrato una forte impennata di vendite, grazie anche alla produzione locale di alcuni modelli di iPhone.

Un ecosistema retail che si espande in India Con il nuovo store di Noida, Apple porta a cinque il numero dei negozi presenti in India. A questo si affiancano già gli store di New Delhi, Mumbai, Pune e Bengaluru, ciascuno diventato rapidamente un hub tecnologico per i clienti locali. Parallelamente, Apple ha potenziato i propri servizi digitali nel Paese con il lancio dell'Apple Store app, offrendo un canale più diretto per assistenza, acquisti e personalizzazioni. La strategia di Apple in India si sta quindi muovendo su due binari: presenza fisica sempre più capillare e un rafforzamento dell'esperienza digitale, un approccio che mira a fidelizzare una base utenti in rapido aumento. Apple ha svelato le app e i giochi più scaricati del 2025 in Italia da App Store e Apple Arcade Oltre all'India, Apple ha appena acceso un nuovo faro retail in Cina con l'apertura dello store all'interno del Livat Centre di Pechino. Anche qui non mancano i pilastri dell'esperienza Apple, inclusi un Genius Bar completo e un'area Apple Pickup. Il negozio offre inoltre uno spazio dedicato alle dimostrazioni di Apple Vision Pro, un segno evidente di quanto il mercato cinese sia considerato strategico per le tecnologie emergenti. Le sessioni dimostrative permettono agli utenti di avvicinarsi alla piattaforma spaziale di Apple, ancora percepita come una novità radicale e destinata a rimanere centrale nelle strategie dell'azienda.