Spesso i giochi su Steam producono più ricavi quando sono in accesso anticipato che dopo il lancio

Simon Carless, fondatore della compagnia di analisi GameDiscoverCo, ha esaminato l' andamento dei giochi su Steam prima e dopo l'uscita dall' Accesso Anticipato nel 2025 , scoprendo che spesso il lancio vero e proprio non dà alcun beneficio. Anzi, molti titoli hanno prodotto risultati inferiori a quelli del lancio originale in Accesso Anticipato, che da molti viene vissuto come il lancio del gioco vero e proprio.

Lanciare o no?

Va detto che Carless ha escluso dalle statistiche quei giochi le cui vendite in Early Access non hanno raggiunto almeno 5.000 copie, così come i giochi con metriche estremamente basse o alte, che fanno storia a se.

Secondo quanto elaborato, solo il 20% dei giochi ha generato più entrate nei primi 30 giorni dopo il lancio effettivo, rispetto al primo mese di Early Access. In totale, si tratta di 45 titoli. Tutti gli altri hanno fatto registrare dei ricavi inferiori.

Super Market Simulator ha fatto molto meglio quando era ancora in Accesso Anticipato

Ad esempio, uno dei giochi che ha prodotto dei risultati significativamente inferiori è stato Supermarket Simulator. Come osserva Carless, il fatturato del lancio della versione 1.0 è stato inferiore del 95% rispetto al fatturato dell'inizio dell'Early Access. Le entrate sono diminuite drasticamente anche per Backpack Battles (-87%) e Slime Rancher 2 (-85%).

Come controesempi, Carless ha menzionato News Tower, Mars First Logistics ed Escape The Backrooms, che hanno più che raddoppiato il loro ricavi.

Nel complesso, le statistiche di GameDiscoverCo hanno mostrato che nel 2025 il ricavo mediano dei giochi su Steam nel mese di release è stato solo il 40% del ricavo mediano del loro primo mese di Accesso Anticipato.

"Credo che l'idea che un lancio lento possa essere 'riscattato da una release 1.0' sia sempre più irreale. Il debutto della versione 1.0 è in realtà solo un'altra notifica per chi ha il gioco in Lista dei desideri e un'altra occasione di marketing, giusto? Quindi, se si tratta di un aggiornamento importante e, se non hai fatto grossi sconti, può avere un peso maggiore." ha concluso Carless, parlando anche di come il lancio appaia come un momento sopravvalutato, visti i numeri effettivi.