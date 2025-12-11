Percy Jackson: Giordana e Kobe raccontano il junket della seconda stagione

Durante il junket Giordana ha avuto modo di incontrare Rick Riordan , creatore della saga letteraria, insieme agli showrunner e produttori Jon Steinberg, Dan Shotz e Craig Silverstein . Un'occasione unica per approfondire la visione dietro la nuova stagione, i temi trattati e le scelte narrative che guideranno il viaggio di Percy, Annabeth e Grover.

Terzo e ultimo slot dedicato a Percy Jackson nella nostra maratona Road to TGA , questa volta spazio al racconto diretto dell'esperienza sul campo. Giordana e Kobe porteranno infatti in live un resoconto del junket stampa realizzato nei giorni precedenti, con interviste, impressioni e contenuti esclusivi dedicati alla seconda stagione.

A tu per tu con gli dei

In live condivideremo clip ed estratti video registrati direttamente dal junket, insieme a una panoramica su ciò che ci aspetta nella Season 2: nuovi personaggi, nuove minacce e un ruolo dell'Olimpo sempre più centrale nell'evoluzione di Percy. Un'occasione preziosa per raccontare come la serie stia crescendo anche grazie al lavoro del team creativo coinvolto.

Durante il junket, Giordana ha incontrato Rick Riordan, autore della saga letteraria originale e produttore esecutivo della serie. Dopo l'esperienza positiva con la prima stagione, Riordan continua a essere molto presente nel processo creativo, contribuendo alla supervisione dei personaggi e del tono della storia - un coinvolgimento decisivo per mantenere l'adattamento fedele ai libri, soprattutto dopo le precedenti versioni cinematografiche che i fan non avevano accolto allo stesso modo.

Accanto a lui ci sono gli showrunner Jon Steinberg e Dan Shotz, una coppia creativa già nota per serie ad alta densità narrativa come Black Sails (pluripremiata per scrittura e produzione), See con Jason Momoa e Human Target. La loro esperienza nella costruzione di mondi complessi e nella gestione di cast corali si riflette nella struttura più matura della seconda stagione, che amplia la mitologia e introduce archi narrativi più ambiziosi.

A completare il team c'è Craig Silverstein, autore e produttore dietro serie come Nikita, Terra Nova e Turn: Washington's Spies. Silverstein è noto per il suo approccio ai personaggi e per il ritmo delle sue sceneggiature, elementi che - anche secondo le prime impressioni del junket - ritroveremo nelle nuove dinamiche tra Percy, Annabeth e Grover.

Un ultimo tassello per concludere al meglio la nostra collaborazione con Disney durante i TGA 2025, in attesa di scoprire le sorprese che la nuova stagione riserverà ai fan.

L'appuntamento è quindi alle 16 sul canale Twitch di Multiplayer.it o direttamente nel player qui sopra!