Apple MacBook Air M4 da 13" è su Amazon al prezzo più basso di sempre

Su Amazon è disponibile il MacBook Air da 13" con chip M4 a 879 € rispetto al prezzo consigliato di 1.149 €, permettendovi di risparmiare il 23%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del portatile

Ricordiamo che questo sconto si riferisce esclusivamente al modello venduto e spedito da Amazon, quindi non da fornitori terzi, nella colorazione Celeste e nel taglio con SSD da 256 GB e 16 GB di memoria unificata (altre versioni e colorazioni potrebbero presentare prezzi diversi).

Se preferite, potete trovare il MacBook nella colorazione mezzanotte allo stesso prezzo. Si può acquistare attraverso il box sottostante. Il portatile è caratterizzato da un display Liquid Retina da 13,6" che supporta un miliardo di colori. Il chip M4 permetterà invece di affrontare lunghe sessioni in totale fluidità, mentre lato connettività troviamo due porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe, un jack per cuffie, il Wi Fi 6E e il Bluetooth 5.3, ed è possibile anche collegare due monitor esterni.