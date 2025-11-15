0

Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi: fino a quattro mesi per la versione Family

Tra le offerte di Amazon troviamo ben tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited, mentre la versione Family è estesa a quattro mesi di utilizzo gratuito.

15/11/2025
Amazon propone ben tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited. Se volete accedere a un corposo catalogo con i migliori brani al mondo, questa occasione è perfetta per voi. Il servizio in abbonamento è generalmente disponibile a 17,99 € al mese, ma per un periodo limitato potete iscrivervi e sfruttare tre mesi di utilizzo gratuito. Potete iscrivervi tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, anche Amazon Music Unlimited Family è disponibile gratuitamente, in questo caso per quattro mesi. Potete iscrivervi tramite questo link o attraverso il box sottostante.

Cos'è Amazon Music Unlimited

Come vi abbiamo detto, con Amazon Music Unlimited avrete accesso illimitato ai migliori brani. Ricordiamo, inoltre, che sono inclusi gli skip infiniti, oltre a poter scaricare i brani e ascoltarli offline. Tuttavia, se siete già abbonati non potete usufruire di questa promozione.

La versione Family è invece pensata per un gruppo di sei persone, con vantaggi molto simili: accesso al catalogo di podcast, nessuna pubblicità (anche in Unlimited base), skip illimitati e accesso a un audiolibro al mese tra oltre 350.000 audiolibri di Audible (solo per i titolari di account, però). Una volta terminato il periodo gratis, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo originale (ovviamente potete disattivare l'abbonamento automatico prima che accada).

