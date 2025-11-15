S.T.A.L.K.E.R. 2 lascia il Game Pass con un messaggio di ringraziamento da parte di GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stata un'esclusiva console piuttosto importante nei mesi scorsi, e ha dimostrato l'impegno di Microsoft nel supporto dei titoli di terze parti all'interno del servizio, con un investimento importante.

Il gioco fa parte dei cinque giochi che lasciano il catalogo del Game Pass nella giornata di oggi, 15 novembre, e abbandona il servizio Microsoft dopo circa un anno di permanenza, che è una quantità di tempo normale per i titoli third party, anche se questo è un caso un po' particolare.

Come è stato annunciato in precedenza, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl lascia oggi il catalogo di Xbox Game Pass e il team GSC Game World ha voluto salutare il pubblico con un messaggio ufficiale in cui celebra anche la collaborazione conclusa.

Uno degli "accordi più brillanti" mai stipulati dal team

"Tutto è iniziato con una semplice e-mail e si è trasformato in una delle collaborazioni più brillanti che abbiamo mai avuto", ha scritto l'account ufficiale del gioco su X, "È nato un connubio che alla fine ha reso felici milioni di giocatori".



"Lo abbiamo detto molte volte, ma siamo sinceramente grati al team Xbox per tutta la collaborazione, le incredibili presentazioni, la sincera attenzione e la straordinaria professionalità. Il vostro sostegno è stato sempre tangibile, anche nei momenti più bui".

In effetti, la collaborazione con Microsoft ha aiutato in maniera sostanziale il team a portare a termine il progetto, in un momento decisamente difficile dato dall'invasione dell'Ucraina (dove GSC aveva il quartier generale) da parte della Russia e tutto quello che ne è conseguito, come illustrato anche nel documentario in cui viene narrato lo sviluppo del gioco.

"Insieme abbiamo regalato ai giocatori un'esperienza indimenticabile. Siamo sinceramente orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme. Senza di voi, questo percorso sarebbe stato, come minimo, completamente diverso".

Molti giocatori non hanno preso molto bene l'uscita di scena del gioco dal servizio perché, di fatto, nonostante sia stato presente per un anno all'interno del catalogo si è presentato al lancio in condizioni tecniche piuttosto critiche e con la necessità di altri mesi di lavorazione anche per implementare vari contenuti.

Vari a Game Pass avrebbero voluto un allungamento dell'accordo poiché, in questo modo, il gioco lascia il catalogo proprio nel momento in cui comincia ad assumere la sua forma definitiva.

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sta per lasciare Game Pass, ma il nostro viaggio e la nostra amicizia continueranno. Ci aspetta un futuro ricco di novità nel nostro universo, che ora include i nostri nuovi stalker che hanno scoperto la Zona nel corso dell'anno. Il mondo di S.T.A.L.K.E.R. attende nuove storie ed esperienze, DLC narrativi e molte sorprese che stiamo già preparando.

Il meglio deve ancora venire e saremo lieti di avervi con noi in questo viaggio. Verso tutte le strade sconosciute, le nuove avventure e i grandi sogni".