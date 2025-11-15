Game Pass ha due giochi già confermati per dicembre, in attesa dell'annuncio ufficiale

Si tratta di Routine e Dome Keeper, entrambi titoli molto interessanti provenienti dall'ambito indie e, in base alle date di uscita già riferite, appartenenti alla prima ondata di giochi di dicembre 2025.

Siamo ancora a metà di novembre ed è molto presto per fare una panoramica esaustiva, ma intanto possiamo rilevare come ci sono già due giochi confermati per dicembre in arrivo su Xbox Game Pass , in attesa dell'annuncio ufficiale.

Cominciamo bene

Sappiamo che i due titoli in questione sono in arrivo perché fanno parte della schiera di giochi destinati a raggiungere il catalogo di Game Pass Ultimate al lancio, grazie ad accordi presi in precedenza.

Entrambi sono stati mostrati durante il recente evento di presentazione dedicato ai giochi del programma ID@Xbox e si presentano decisamente interessanti.

Routine è un survival horror ad ambientazione fantascientifica che è stato in sviluppo per lunghissimo tempo ed è finalmente pronto ad arrivare sul mercato: con un'inquadratura in prima persona, siamo chiamati ad esplorare i meandri di una base lunare in cui è successo qualcosa di molto inquietante.

Dome Keeper è un gioco sviluppato da Bippinbits, team responsabile anche del promettente PVKK e cha ha raccolto pareri entusiastici su Steam finora. Si tratta di un gioco d'azione roguelike con elementi di raccolta e gestione risorse che ci vede difendere una sorta di cupola dagli attacchi incessanti di alieni, mentre si cercano anche risorse e reliquie preziose.