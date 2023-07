StarCraft 3 sarebbe in sviluppo, secondo Jez Corden

Blizzard potrebbe aver iniziato i lavori su StarCraft 3 o qualunque sarà il nome del presunto prossimo gioco della serie strategica sci-fi. A suggerirlo è stato Jez Corden, giornalista della testa Windows Central.

Rispondendo a un follower su Twitter che si chiedeva se Microsoft riporterà in vita la serie StarCraft nel caso completasse l'acquisizione Activision Blizzard, Corden ha suggerito che "non sarà necessario".

Un secondo utente ha chiesto se questo significa che è in lavorazione StarCraft 3 e se eventualmente Corden è a conoscenza di dettagli sul gioco, con il giornalista di Windows Central che ha risposto in maniera affermativa in entrambi i casi.

Precisiamo che si tratta di un'indiscrezione da prendere con le pinze, tanto più che lo scambio di battute tra Corden e gli utenti è stato misteriosamente cancellata da Twitter per motivi sconosciuti. Insomma, non resta che aspettare, ma siamo certi che molti giocatori farebbero i salti di gioia nel caso venisse confermato lo sviluppo di un nuovo StarCraft.

Del resto secondo Phil Spencer, il boss della divisione Xbox, ha affermato che StarCraft è una serie seminale nell'ambito del genere RTS e dunque Microsoft potrebbe essere interessata a rilanciarla facendo leva sulle piattaforme verdecrociate e il Game Pass.