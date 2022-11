StarCraft è un'opera seminale per il genere RTS, dice Phil Spencer

StarCraft è un'opera seminale per il genere RTS: lo ha detto Phil Spencer nel corso di un'intervista con Wired in cui ha affrontato diversi argomenti, incluso il futuro del celebre franchise strategico di casa Blizzard.

Alcuni anni fa sembrava che Activision Blizzard non fosse più interessata a StarCraft, ma le parole di Spencer sembrano indicare una situazione differente, una chiara consapevolezza dell'importanza della serie e dunque l'intenzione di rilanciarla come merita sulle piattaforme Microsoft.

"Non ho la facoltà di prendere decisioni circa ciò che accade in Blizzard, Activision o King, dunque parliamo solo di riflessioni in merito a eventuali opportunità (...), ma sia StarCraft che WarCraft hanno un'enorme importanza quando si parla della tradizione degli RTS e di Blizzard in particolare", ha spiegato Spencer.

"Non ho dei piani concreti al momento perché non ho ancora modo di lavorare con i team, ma StarCraft è stata un'opera seminale per il gaming, non è vero? Sia dal punto di vista degli eSport che dal punto di vista degli RTS su console, ma anche dal punto di vista dello storytelling nell'ambito del genere RTS."

"Sono entusiasta all'idea di potermi sedere con i team di Activision, Blizzard e King per discutere del catalogo e delle opportunità che potrebbero esserci, ma (...) non si tratta di qualcosa a cui io possa dedicarmi attivamente in questo momento."

"Tuttavia il pensiero di poter riflettere su ciò che accadrà con questi franchise è davvero allettante, e lo dico da persona che ha speso un sacco di ore a giocare con questi titoli."