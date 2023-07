Call of Duty, il capitolo del 2023 mostrato ai giocatori dell'NBA, presto l'annuncio?

Activision ha mostrato il Call of Duty del 2023 ai giocatori dell'NBA durante l'NBA Summer League, svoltasi a Las Vegas durante il fine settimana. Del gioco non è emerso nulla, ma molti giocatori hanno effettivamente affermato di averlo visto, quindi possiamo dare la notizia come assodata.

Le uniche immagini emerse mostrano i giocatori dell'NBA che giocano con Call of Duty: Warzone. Naturalmente non possono svelare nulla sul nuovo capitolo.

Stando a voci di corridoio molto insistenti, il Call of Duty del 2023 dovrebbe essere Call of Duty: Modern Warfare 3 e all'annuncio del gioco dovrebbe mancare pochissimo, considerando anche la probabile uscita autunnale.

Naturalmente è giusto affermare che si tratta di informazioni non ufficiali. Aspettiamo che Activision si pronunci per saperne di più.