Steam, Saldi Estivi: i migliori giochi di ruolo in offerta

Dopo la nostra selezione dedicata ai migliori open world , abbiamo pensato di stilare una lista relativa anche ai migliori giochi di ruolo in offerta : dalle atmosfere di Crusader Kings 3 alla scrittura brillante di Disco Elysium, dall'azione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade ai supereroi di Marvel's Midnight Suns, passando per le espressioni più nipponiche di questo genere.

Disponibili fino al 13 luglio, i Saldi Estivi di Steam offrono anche stavolta un lungo, lunghissimo elenco di titoli in promozione. Come orientarsi in mezzo a tutti questi sconti? Quali sono i giochi disponibili al prezzo più basso di sempre, che andrebbero acquistati assolutamente?

Il risultato finale, come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Crusader Kings 3 , è un titolo eccezionale , sfaccettato e profondo, capace di differenziarsi in maniera importante rispetto ai precedenti capitoli della serie e di concedersi anche il lusso di raccontarci una storia coinvolgente fin dalle prime battute.

Il gioco di ruolo strategico di Paradox Interactive non è mai stato così conveniente su Steam: potete portarvelo a casa per soli 24,99€ anziché 49,99€, dunque a metà prezzo, e godere dei tantissimi contenuti e delle sfaccettature di questa esperienza, che ci mette al comando di una casata nobiliare, affidandoci il compito di espandere la dinastia nel corso dei decenni.

"Un RPG come nessun altro", lo abbiamo descritto nella recensione di Disco Elysium , e non a torto: l'opera di Robert Kurvitz, Aleksander Rostov e Helen Hindpere vanta un comparto narrativo di straordinario spessore , una scrittura brillante che si riflette su ogni singolo aspetto della storia e dei personaggi che la vivono, perfettamente caratterizzati e protagonisti di dialoghi eccezionali.

Mentre le possibilità di vedere un sequel si assottigliano sempre di più a causa di quello che è successo a ZA/UM , Disco Elysium è in promozione su Steam con la ricca The Final Cut al prezzo più basso di sempre, ovverosia 9,99€ anziché 39,99€: una riduzione del 75% che grida "comprami!" a pieni polmoni, nel tentativo di farci un gran bel favore. Sì, perché stiamo parlando di un capolavoro .

Stiamo parlando di un prodotto imperdibile per gli appassionati di RPG , un sequel che migliora l'esperienza del capitolo originale praticamente sotto ogni aspetto, catapultandoci in un mondo davvero ampio e variegato, alle prese con un gran numero di insidie e nemici che potremo però affrontare utilizzando un sistema di combattimento strategico rinnovato e davvero godibile. Ulteriori dettagli nella recensione di Divinity: Original Sin 2 .

Anche la corposa Definitive Edition di Divinity: Original Sin 2 rientra nel lunghissimo elenco dei giochi in offerta con i Saldi Estivi di Steam, e sebbene in questo caso il prezzo toccato dal gioco non sia proprio il più basso di sempre sulla piattaforma digitale Valve , ci va dannatamente vicino: 17,99€ anziché 44,99€, uno sconto del 60% che rende senz'altro più facile mettere mano al portafogli.

Una cifra più accessibile per un'esperienza che, in particolare nella versione Intergrade, risulta davvero ricca di contenuti: oltre alla campagna di base, di per sé corposa ed entusiasmante grazie alle tante novità introdotte, fra cui il sistema di combattimento ibrido e le mosse spettacolari a nostra disposizione, potremo infatti cimentarci anche con il DLC dedicato a Yuffie : ne abbiamo parlato nella recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade .

Al comando di Henry, giovane figlio di un fabbro, ci troveremo ad assistere al massacro della nostra famiglia nel mezzo di una guerra civile, sfuggendo alla morte per pura fortuna e venendo accolti da una famiglia nobile e facoltosa. Avremo quindi la possibilità di studiare e addestrarci per poter ambire alla vendetta e difendere il paese da nuove incursioni, come spiegato nella recensione di Kingdom Come: Deliverance .

Kingdom Come: Deliverance si pone ormai come un vero e proprio classico, nonché una presenza costante durante le promozioni di Steam. L'attuale prezzo del gioco, in offerta a soli 7,49€ anziché 29,99€, è già stato toccato in precedenza ma senza mai andare al di sotto di tale cifra, che si conferma dunque il punto d'ingresso ideale per mettere finalmente le mani su questo affascinante RPG dall'ambientazione medievale .

Composta una squadra di personaggi "mistici", che include anche i vari Iron Man, Spider-Man, Captain America e Wolverine oltre agli inevitabili Doctor Strange, Ghost Rider, Scarlet Witch e Blade, dovremo unirci a Hunter per affrontare il ritorno della malvagia Lilith, che in combutta con l'Hydra punta a conquistare il mondo e a farlo sprofondare nelle tenebre: ulteriori dettagli nella recensione di Marvel's Midnight Suns .

Il genere degli RPG strategici può senza dubbio annoverare gli sviluppatori di Firaxis Games fra gli studi più esperti e talentuosi, del resto stiamo parlando dei creatori di una serie iconica e acclamata come XCOM . Cosa accadrebbe se autori così brillanti si cimentassero con l'universo dei supereroi? Marvel's Midnight Suns risponde a questa domanda in maniera perentoria, ed è in offerta a 23,99€ anziché 59,99€.

Il gioco, ambientato su di un'isola open world piena di insidie e misteriose energie, ci mette nei panni di un naufrago che si trova a cominciare una nuova vita dopo essere entrato in possesso di abilità sovrumane, e che dovrà decidere con quale delle tre fazioni in lotta schierarsi per ottenere il controllo del regno di Aeternun. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di New World .

Senza dubbio una delle più grandi sorprese degli ultimi anni nell'ambito degli MMORPG, New World è stato il primo successo di Amazon Games , e grazie ai Saldi Estivi di Steam può essere vostro nella standard edition a 15,59€ anziché 38,99€: uno sconto del 60% che si traduce nel prezzo più basso di sempre per il gioco e che consentirà a tanti nuovi utenti di provarne l'esperienza.

Octopath Traveler 2

Octopath Traveler 2 e la sua affascinante grafica HD-2D

Se il primo capitolo aveva generato qualche perplessità, Octopath Traveler 2 ha confermato da una parte tutti i punti di forza della nuova proprietà intellettuale di Square Enix, eliminando dall'altra gli spigoli che finivano per incidere negativamente sul gioco. E così, pur presentandosi come un semplice more of the same, il sequel è riuscito a cogliere l'opportunità di migliorare l'impianto di partenza sotto ogni aspetto.

Disponibile in offerta a 41,63€ anziché 88,98€, nell'ambito di un bundle che include anche un secondo gioco, Various Daylife, l'RPG in HD-2D può contare su storie coinvolgenti e ben scritte, una direzione artistica sorprendente e un gameplay meglio bilanciato rispetto al primo episodio della saga, come abbiamo scritto nella recensione di Octopath Traveler 2.