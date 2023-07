Starfield: la scala dei pianeti sembra essere accurata

Pianeti grandi

Starfield punta al realismo, quantomeno nelle dimensioni dei pianeti

L'informazione non arriva da Bethesda, ma da alcuni utenti che hanno studiato accuratamente il materiale di gioco pubblicato finora. In particolare l'utente Reddit nimbulan ha compiuto un vero e proprio studio sulle dimensioni dei pianeti, partendo dall dimensioni di Giove come riferimento e usando il simulatore di sistema solare della NASA per vedere come appare il pianeta dalla superificie, confrontando poi il tutto con le immagini di gioco.

Nimbulan ha specificato che le misure non sono accurate al 100%, ma che a ogni modo, quanto visto durante lo Starfield Direct corrisponde a quanto ottenibile con il simulatore della NASA.

Nimbulan avverte anche che non si sta parlando delle dimensioni dei pianeti quando visitati, la cui scala è stata calcolata in 1:20 rispetto alle dimensioni reali degli stessi.

Molti utenti si sono dimostrati incuriositi dalla scoperta, mentre altri hanno affermato di essere poco interessati a questi dettagli, perché preferiscono che i pianeti siano ben fatti e adatti allo stile del gioco, anche se meno precisi e realistici.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield uscirà il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S. Il gioco sarà incluso dal lancio negli abbonamenti PC e Xbox Game Pass.