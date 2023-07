Steam, Saldi Estivi 2023: i migliori open world in offerta

E ancora: gli affascinanti scenari di Elden Ring e quelli di Hogwarts Legacy, la Manhattan di Marvel's Spider-Man e le terre selvagge de L'Ombra della Guerra, Red Dead Redemption 2 e The Witcher 3: Wild Hunt. Ecco gli affari da non perdere.

Puntuali come ogni anno, sono partiti i Saldi Estivi di Steam , che consentono anche stavolta di acquistare tantissimi giochi in promozione, spesso al prezzo più basso di sempre per quanto concerne la piattaforma Valve. Tutti quei titoli vi mandano in confusione? Tranquilli, ecco la nostra immancabile selezione: cominciamo con i migliori open world in offerta .

Il prezzo è il più basso di sempre per il gioco su Steam, 14,99€ anziché 59,99€ che appaiono particolarmente pochi se rapportati alle straordinarie dimensioni della mappa e ai suoi incredibili paesaggi, che potremo ammirare mentre percorriamo lo scenario a piedi o a cavallo, arrampicandoci eventualmente sulle torri di città e sulle più alte montagne per effettuare la tradizionale sincronizzazione e l'iconico salto della fede.

In un elenco dei migliori open world a sconto non può ovviamente mancare Assassin's Creed Valhalla , ultimo capitolo della serie Ubisoft nonché avventura letteralmente sconfinata , che ci proietta nell'Inghilterra del IX secolo mentre, alla guida dell'invincibile Eivor, conduciamo il nostro clan vichingo verso una nuova vita ma anche nuove, temibili sfide.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, V in un artwork ufficiale

Senza dubbio uno dei titoli più controversi degli ultimi anni, protagonista di un lancio che ha scatenato feroci polemiche, in verità più per la qualità delle versioni PS4 e Xbox One che non di quella PC, Cyberpunk 2077 ha compiuto un lungo percorso di redenzione, se così vogliamo definirlo, migliorando in maniera sostanziale a ogni nuovo aggiornamento e presentandosi oggi come l'esperienza che CD Projekt RED aveva originariamente immaginato.

La sua lunga, complessa e sfaccettata campagna ci vedrà girare per le strade di Night City, un open world futuristico ma decadente, come da tradizione per questo filone narrativo, nei panni di un mercenario che si ritrova improvvisamente alle prese con una situazione ben più grande di lui, legato alla coscienza di una rockstar ribelle che diversi anni prima ha inflitto un duro colpo alla Arasaka, una delle corporazioni che dominano la città.

Se avete letto la nostra recensione di Cyberpunk 2077, saprete che 29,99€ anziché 59,99€ rappresentano senz'altro un ottimo prezzo, il più basso finora su Steam, per far vostra questa esperienza e prepararvi all'arrivo dell'attesa espansione Phantom Liberty.