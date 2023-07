OPPO Enco Air3 e OPPO Enco Air3 Pro annunciati: prezzi e caratteristiche

OPPO Enco Air3, nelle colorazioni Glaze White e Misty Purple, sono disponibili a partire da oggi su OPPO Store, nei prossimi giorni su Amazon.it e, nelle prossime settimane, presso le principali catene di elettronica a 69,99€ . OPPO Enco Air3 Pro, in colore White e Green, costano invece 89.99€ : le disponibilità sono le stesse del modello base.

Le caratteristiche principali dell'OPPO Enco Air3

OPPO Enco Air3 Pro

OPPO Enco Air3 sono aggiornati al Bluetooth 5.3. I driver degli auricolari OPPO Enco Air3 hanno un diaframma da 13,4 mm che muove il doppio dell'aria rispetto a quelli da 12 mm. Sono dotati di Cadence Tensilica HiFi 5 DSP con potenza di elaborazione 25 volte maggiore rispetto a quella di OPPO Enco Air2. La batteria promette una durata del 50% superiore. Inoltre, offrono OPPO Alive Audio che supporta il suono surround "di livello cinematografico" indipendentemente dal brand dello smartphone o del lettore audio utilizzato.

OPPO Enco Air3 Pro usano invece un diaframma in fibra di bambù (i primi al mondo) il quale è più leggero, più rigido e più elastico: questo lo rende più rapido, meno suscettibile alle deformazioni e riduce il rumore. OPPO Enco Air3 Pro supportano il protocollo LDAC, che può trasmettere l'audio a una velocità in bit fino a 990kbps. Supporta anche Golden Sound 2.0, Enco Master, OPPO Alive. Golden Sound 2.0 e ANC adattivo (certificato TÜV Rheinland) a 49dB. Possono connettersi a due dispositivi in contemporanea. La batteria promette 7 ore di utilizzo con 30 ore totali con la custodia.