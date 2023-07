'Stiamo uccidendo Sony', clamoroso leak rivela documenti SEGA dell'epoca Saturn

"Stiamo uccidendo Sony", scrive Tom Kalinske, ex CEO di SEGA of America, in una e-mail datata 28 marzo 1996. "In tutti i negozi giapponesi Saturn è sold-out e ci sono pile di PlayStation. I rivenditori dicono che non riescono a confrontare le vendite reali perché Saturn si esaurisce prima che possano effettuare qualsiasi tipo di misurazione."

È solo uno dei documenti, risalenti chiaramente all'epoca Saturn, emersi da un clamoroso leak composto da quasi trecento pagine che descrive in maniera molto accurata un periodo in cui SEGA era convinta di poter battere PlayStation (altro che compagno di battaglia...), visto che appunto le vendite in Giappone stavano premiando la loro console in maniera evidente.

"Vorrei poter prendere tutto il nostro staff, gli addetti alle vendite, i rivenditori, gli analisti, i media ecc. e fargli vedere ciò che sta succedendo in Giappone", scrive ancora Kalinske. "Capirebbero che vinceremo anche negli USA." Poi però le cose, per tutta una serie di motivi, sono andate molto diversamente.