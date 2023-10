Dragon Ball: il cosplay di C18 di cheesu_cosplay è l'anime ma in 3D

Dragon Ball è una di quelle saghe che non sembrano in grado di perdere i propri fan. Di saga in saga, sono molti i personaggi che sono stati introdotti nel manga e nell'anime, ma la maggior parte degli appassionati ha trovato i propri preferiti negli archi narrativi più vecchi. Ad esempio, molti adorano la fredda bellezza di C18. Anche il mondo del cosplay non riesce a fare a meno di ricreare il personaggio, come possiamo ad esempio vedere nel cosplay di C18 realizzato da cheesu_cosplay.

cheesu_cosplay ha creato una versione di altissima qualità di C18. Il costume è perfetto, con tutti i dettagli al proprio posto e anche i capelli sono stati curati. La cosplayer si è inoltre impegnata nel dare alla guerriera lo stesso sguardo, che fa venire i brividi lungo la schiena.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di C18 realizzato da cheesu_cosplay? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?