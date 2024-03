Monster Hunter celebra 20 anni oggi: il tweet di Capcom per il compleanno della saga

Oggi, 11 marzo, è il 20° compleanno di Monster Hunter, o più precisamente della sua versione giapponese, visto che nel resto del mondo è arrivato dopo.

Capcom ha celebrato questo anniversario con un piccolo tweet, che potete vedere qui sotto, nel quale afferma: "In questo giorno nel 2004, Monster Hunter è stato pubblicato in Giappone su PlayStation 2! A voi, nostra straordinaria comunità, tanti auguri per il 20° anniversario!"

Su Twitter, in molti hanno fatto gli auguri alla saga di Monster Hunter e hanno condiviso momenti felici spesi con i giochi oppure i mostri che più apprezzano, come il Rathalos o il Rajang.