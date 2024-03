Monster Hunter, l'evento per il 20° anniversario ha data e ora: ci sono due brutte notizie

Capcom ha annunciato un evento speciale per Monster Hunter per celebrare il 20° anniversario della serie, ma ha confermato che questo evento non conterrà nuovi annunci o informazioni su Monster Hunter Wilds. L'evento si terrà il 13 marzo alle 00:00 (ora italiana), un orario non proprio comodissimo per noi italiani. Due brutte notizie in un colpo solo, insomma.

L'account Twitter ufficiale di Monster Hunter recita: "Festeggeremo i 20 anni di Monster Hunter, sveleremo la vostra top 10 dei mostri di tutti i tempi e molto altro ancora!".

Il secondo tweet recita: "Questo programma speciale non conterrà annunci di nuovi giochi o notizie su Monster Hunter Wilds".