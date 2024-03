Final Fantasy 7 Rebirth: tutti gli 88 Pezzi da Collezione per il trofeo Johnny 7 Stelle

Final Fantasy 7 Rebirth offre ai giocatori un grandissimo numero di ore di intrattenimento, fra missioni principali, incarichi secondari, minigiochi e persino attività di fine gioco. Ce n'è tuttavia una in particolare che spicca sopra tutte le altre, dal momento che è la più lunga, complessa e impegnativa dell'opera, nonché probabilmente ciò che per molti giocatori rappresenterà l'ultimo ostacolo lungo il cammino per il Trofeo di Platino per PlayStation 5. Una volta ricostruita la pensione Miramare di Johnny a Costa del Sol, completando la missione "Nuovi giorni, nuovi Johnny", verrà introdotta una bacheca corredata da un numero enorme di oggetti collezionabili. In questa pagina della nostra guida spieghiamo come ottenere tutti gli 88 pezzi da collezione richiesti per sbloccare il trofeo d'oro Johnny 7 Stelle.

