Deep Rock Galactic: Stagione 5 annunciata con dettagli da Ghost Ship Games

Ghost Ship Games ha annunciato la Stagione 5 di Deep Rock Galactic, che porterà con sé diverse novità per lo sparatutto in prima persona cooperativo ad ambientazione fantasy/fantascientifica.

Il gioco ha raggiunto il suo sesto anniversario e continua a contare su una community di giocatori decisamente attiva e il successo della formula è stato confermato anche dall'ottima risposta al nuovo Deep Rock Galactic: Survivor.

Nonostante il tempo passato, il team di sviluppo continua a supportare il gioco, anche con la Stagione 5 in arrivo. Come riferito nel video diario degli sviluppatori al riguardo, ci sono numerosi elementi nuovi che caratterizzano la stagione in questione.

Si tratta di una stagione che ha come tema il preludio a Rogue Core e porterà una nuova tipologia di missione basata sulla ricerca, nuovi nemici e un Performance Pass in stile classico, oltre a vari miglioramenti per le armi principali.