Horizon: il gioco online di Guerrilla Games non sarebbe stato cancellato, report

PlayStation sta licenziando 900 dipendenti a livello mondiale e sta chiudendo il team di Londo Studio. Inoltre, anche team molto grandi e di successo perderanno parte dei propri dipendenti, compreso Guerrilla Games, autore della serie Horizon.

Considerando anche che alcuni progetti sono stati cancellati secondo il capo di PlayStation Studios (e un live service su Twisted Metal sarebbe tra questi), il pubblico ha avuto il dubbio che Sony abbia cancellato anche il gioco online multigiocatore di Guerrilla Games, basato sulla saga di Horizon.

Non abbiamo conferme ufficiali in merito, ma il sempre ben informato Jason Schreier di Bloomberg afferma che il gioco di Guerrilla Games non è tra quelli cancellati.