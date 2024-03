Dragon's Dogma 2: la classificazione parla di violenza, ma anche di qualcosa di inaspettato

Il sommario inizia con: "Questo è un GDR d'azione in cui i giocatori assumono il ruolo di un ex prigioniero che cerca di ricordare il proprio passato e di salvare il mondo da un drago malvagio". Descrive poi i sanguinosi combattimenti d'azione del titolo e filmati che raffigurano "scene cruente".

Dragon's Dogma 2 ha ricevuto una valutazione completa dall'ESRB (l'ente di classificazione degli Stati Uniti), confermando che il gioco di ruolo d'azione è categorizzato come "maturo". Non è una sorpresa visto che parliamo di un gioco con tanta violenza e sangue, ma è la descrizione del contenuto che include alcuni dettagli inattesi.

Dragon's Dogma 2 non avrà scene di sesso esplicite

Il riassunto prosegue: "Una breve sequenza mostra il giocatore seduto su un letto con una prostituta (entrambi indossano biancheria intima), prima che la telecamera sfumi sul nero. Una cutscene mostra brevemente i personaggi che si baciano e si rotolano nel letto (senza nudità)".

Pare quindi che Dragon's Dogma 2 non includerà scene di sesso esplicite.

Ciò che certamente vi sarà in Dragon's Dogma 2 è una buona varietà di classi per il nostro personaggio. Tra le ultime presentate da Capcom con un trailer dedicato vi sono l'Arcier-mago - chiaramente in grado di usare attacchi dalla distanza con effetti elementali - e il Cavaliere mistico - pensato per attaccare corpo a corpo ma anche teletrasportarsi verso i nemici, compresi quelli volanti -.