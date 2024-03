Destiny 2 x Ghostbusters - Minaccia glaciale: il cross-over è stato svelato

Come potete vedere nel tweet ufficiale di Destiny 2 , la collaborazione con Ghostbusters includerà tre elementi cosmetici: un'arma ispirata allo zaino protonico, un mezzo di spostamento basato sulla Ecto-1 e uno Spettro con l'aspetto del fantasma Slimer.

Destiny 2 , sviluppato da Bungie (parte dei PlayStation Studios di Sony), ha svelato un nuova collaborazione con Ghostbusters - Minaccia glaciale . La data di uscita dei contenuti cross-over è il 19 marzo 2024, ovvero tre giorni prima della data di uscita USA del film (in Italia arriverà l'11 aprile).

Ghostbusters - Minaccia glaciale, si pensa già al dopo

Ghostbusters - Minaccia glaciale sarà presto disponibile, ma sotto più punti di vista è visto solo come un punto di partenza. È infatti stato svelato dal regista che si tratta di un modo per creare una mitologia completamente nuova.

Inoltre, ha ammesso di avere già delle idee su come proseguire e il casto stesso si è già in parte dichiarato disponibile per nuove pellicole.