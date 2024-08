Xbox Game Pass: scopriamo i giochi della seconda metà di agosto

Praticamente in mezzo alla Gamescom 2024 è arrivato l'annuncio ufficiale sui giochi di Game Pass previsti per la seconda metà di questo mese, con una mandata ridotta in termini quantitativi, ma comunque molto interessante, che comprende peraltro anche un primo assaggio a uno dei giochi più importanti e rappresentativi per il servizio su abbonamento Microsoft, ovvero Call of Duty: Black Ops 6. Nel frattempo, dalla fiera di Colonia sono emerse tante novità interessanti sui giochi previsti per Game Pass, come abbiamo visto con il programma aggiornato dei giochi first party previsti da qui al 2025, che chiaramente riguardano da vicino anche il piano di uscite del servizio su abbonamento. Si prospetta, insomma, un autunno/inverno di notevole intensità, nonostante alcuni posticipi di rilievo. Tra questi c'è l'ormai noto spostamento di Avowed al prossimo febbraio e il fatto che Towerborne arriverà come free-to-play uscendo prima come accesso anticipato su Steam e solo in seguito su Game Pass, ma a parte questo c'è parecchia roba interessante in arrivo, compreso ovviamente Indiana Jones e l'Antico Cerchio, previsto per il 9 dicembre secondo l'annuncio arrivato proprio nel corso della fiera tedesca. Nel frattempo, diamo un'occhiata ai giochi previsti per la seconda metà di agosto nel catalogo di Game Pass.

Atlas Fallen - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 22 agosto Il panorama degli action RPG è fitto di nomi interessanti, ma tra questi dovrebbe trovare spazio anche Atlas Fallen, che con l'arrivo nel catalogo di Game Pass potrebbe finalmente ricevere un'ulteriore e meritata spinta in termini di visibilità e fruizione da parte dei giocatori. Un'immagine di Atlas Fallen con la sua particolare ambientazione desertica Il progetto di Deck 13 era ambizioso, ma per vari motivi non è riuscito finora a raggiungere i risultati sperati sul fronte del mercato. In ogni caso, Focus Entertainment e il team di sviluppo hanno comunque deciso di continuare a supportarlo e il gioco ha ricevuto da poco il maxi-aggiornamento Reign of Sand che rappresenta, di fatto, un vero e proprio rilancio generale di Atlas Fallen. Questo, insieme all'approdo su Game Pass, potrebbe davvero rappresentare un punto di svolta per un prodotto che meriterebbe in effetti una seconda possibilità, quantomeno per cercare di sfruttare meglio i diversi aspetti positivi visibili fin da subito come l'ambientazione interessante e la meccanica di gioco ben stratificata e variegata, inficiati da una realizzazione non perfetta tra sistema di combattimento e costruzione degli enigmi. La prova è dunque caldamente consigliata, anche solo per vedere le novità apportate dall'arrivo di Reign of Sand.

Core Keeper - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 27 agosto Tra survival, RPG, crafting ed esplorazione si trova Core Keeper, un gioco che trae evidente ispirazione da vari titoli celebri come Minecraft, Terraria e Stardew Valley ma riesce comunque ad emergere con una propria identità interessante. Un dungeon di Core Keeper Nei panni di un esploratore, perso all'interno di una caverna dimenticata, ci troviamo a dover esplorare la zona per trovare segreti a lungo taciuti, dando vita a una complessa avventura sfaccettata. Si tratta di un gioco sandbox che può essere affrontato da soli o in multiplayer cooperativo per un massimo di 8 giocatori, nel quale dobbiamo avventurarci in varie ambientazioni e ottenere sempre nuove reliquie e risorse per costruire e potenziare la nostra base nonché il personaggio principale. La meccanica prevede allora di esplorare le diverse ambientazioni, combattere, trovare risorse e dedicarsi al creatina, tra costruzione di strutture e strumenti sempre più avanzati e arrivare a sconfiggere i leggendari Titani che spadroneggiano nella zona, svelando infine il misterioso potere del Nucleo. Core Keeper mette insieme diverse caratteristiche che si dimostrano sempre in grado di attirare il giocatore nelle loro spire, e anche in questo caso il mix funziona decisamente bene.

Call of Duty: Black Ops 6 Open Beta - Console e PC, 30 agosto Il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 direttamente nel catalogo del Game Pass rappresenta una mossa particolarmente ardita da parte di Microsoft, quasi un "all in" sul proprio servizio in abbonamento, cosa che ci porta ad attendere l'evento con grande curiosità, per capire l'impatto che possa avere in termini di quantità di utenti ed eventuali riflessi sulle vendite. Considerando che è uno dei giochi più venduti in assoluto del mercato moderno, anche con una certa continuità, l'uscita diretta nel servizio in abbonamento è un evento di enorme importanza e anche piuttosto inedito. Non è però ancora il momento di pensare all'uscita in forma definitiva: per ora parliamo solo dell'accesso alla beta, che sarà aperta a tutti Game Pass Ultimate e PC Game Pass a partire dal 30 agosto. Si tratta della prima fase della prova sul gioco, con la seconda che avverrà poi dal 6 al 9 settembre, e consentirà un primo accesso alle novità in arrivo con il capitolo di quest'anno. Tra queste, una delle principali è sicuramente il sistema di movimento Omnimovement che dovrebbe consentire un controllo più esteso e capillare del personaggio in gioco, oltre ovviamente a novità in termini di contenuti e modalità. La beta di Call of Duty: Black Ops 6 ci introduce ad alcune nuove mappe 6v6, al sistema di controllo e consente di ottenere ricompense riscattabili nel gioco completo.

Star Trucker - Cloud, Console e PC, 3 settembre Nel variegato mondo delle simulazioni, che soprattutto su PC ormai si è espanso a comprendere davvero qualsiasi tipo di esperienza, anche la più strana, mancava finora quella del camionista spaziale, dunque accogliamo Star Trucker con gioia visto che va a riempire quella che finora era una ingiustificabile lacuna. Il camion spaziale di Star Trucker A parte gli scherzi, il gioco sembra anche molto interessante, oltre che decisamente originale: non è ovviamente un Euro Truck Simulator nello spazio, perché qui non si tratta tanto di replicare delle dinamiche reali in maniera precisa, ma è una fantasiosa simulazione di trasporto e commercio interplanetario a bordo di veicoli di fantasia, che mette in scena una rappresentazione fantascientifica davvero unica di questo mondo. Oltre alla guida del veicolo spaziale, Star Trucker propone anche una serie di elementi di contorno caratteristici come la possibilità di comunicare con altri camionisti tramite una radio CB e anche personalizzare al massimo sia l'aspetto del truck spaziale sia le sue caratteristiche tecniche, modificando gli elementi esteriori ma anche l'abitacolo interno. Disponibile al lancio direttamente in Game Pass, il gioco di Monster and Monster potrebbe essere veramente una gradita sorpresa di questo inizio settembre.