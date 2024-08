Atomfall si mostra con un nuovo video di gameplay dalla Gamescom

IGN ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Atomfall in occasione della Gamescom, con quattordici minuti di sequenze in-game tratte dalla versione PC dell'interessante action survival in prima persona sviluppato da Rebellion.

In arrivo a marzo 2025 su PC, PlayStation e Xbox, il gioco è ambientato in una Inghilterra alternativa in cui l'incidente realmente avvenuto in quel di Windscale ha prodotto conseguenze drammatiche, costringendo il governo a mettere l'intera zona in quarantena.

In Atomfall ci troveremo a esplorare questo scenario pieno di pericoli e a lottare per sopravvivere, raccogliendo le risorse necessarie per restare in vita e cercando al contempo di scoprire i misteri attorno al disastro nucleare.

A differenza della media dei survival, in questo caso la narrazione sarà al centro della scena e darà vita a situazioni che cambiano a seconda delle scelte compiute, portando a specifiche conseguenze e influenzando l'andamento degli eventi.