L'open world di Star Wars: Outlaws è stato presentato in video dagli sviluppatori

Ubisoft ha pubblicato un video per presentare l'open world di Star Wars Outlaws, con le sue tante opportunità, la sua ampiezza e la varietà degli scenari che avremo modo di esplorare durante la campagna dell'atteso tie-in.

Gli sviluppatori di Ubisoft Massive hanno spiegato l'approccio utilizzato per costruire le varie ambientazioni e renderle interessanti, inserendo ad esempio situazioni casuali all'interno della mappa, avamposti nascosti, pirati da affrontare e tesori da scoprire anche grazie all'intuito di Nix.

Nel pieno rispetto della proprietà intellettuale di Star Wars e in collaborazione con Lucasfilm Games, il team svedese ha avuto l'opportunità di creare location inedite come la luna di Toshara, dove si svolge la prima parte della storia, e mettere a disposizione di Kay Vess tutti gli strumenti necessari per visitare a fondo ogni zona.

Sono state inserite inoltre diverse attività collaterali, come ad esempio il gioco di carte di Sabacc, le scommesse sulle corse dei Fathier e persino un paio di coin-op ispirati ai classici arcade di Star Wars, che è possibile trovare all'interno di determinati luoghi.