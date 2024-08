Star Wars Outlaws si prepara all'uscita con il trailer di lancio ufficiale

Con una settimana di anticipo sulla data di uscita stabilita, ovvero il 30 agosto, Ubisoft ha pubblicato oggi il trailer di lancio ufficiale di Star Wars Outlaws, che mostra le caratteristiche principali del gioco con un video alquanto spettacolare.

Coloro che prenotano la Gold o Ultimate Edition, peraltro, potranno accedere a Star Wars Outlaws con tre giorni di anticipo, dunque per questi utenti l'uscita ufficiale è di fatto fissata per il 27 agosto, con la prenotazione che consente di accedere ad alcuni bonus come il pacchetto Pilota di Vessel, contenente un kit personaggio con contenuti estetici per Kay e Nix e un pacchetto veicolo con elementi estetici per speeder e Trailblazer.

Per il resto, il video mostra un condensato delle caratteristiche di Star Wars Outlaws, ovvero un action adventure in terza persona con ambientazioni decisamente aperte in pieno stile Ubisoft, ma incentrato sulla licenza di Star Wars.