In Silent Hill 2 Remake la posizione di ogni nemico è stata cambiata, ecco perché

Il remake di Silent Hill 2 non si limiterà a riproporre il survival horror di Konami con una nuova veste grafica, ma porterà con sé una serie di modifiche e migliorie mirate per offrire un'esperienza fresca e in linea con gli standard odierni sia per i fan di vecchia data che per i nuovi giocatori. Una delle novità è che la posizione di ogni singolo mostro è stata cambiata.

"Per quanto riguarda le creature, abbiamo apportato alcuni aggiornamenti minori. Abbiamo anche sostituito e rimappato tutti i nemici rispetto a come erano posizionati nell'originale, in modo che tutti possano avere una nuova prospettiva di combattimento" ha riferito il lead producer Motoi Okamoto in un'intervista con PLAY Magazine.