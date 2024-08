Deadlock supera i 100.000 giocatori connessi su Steam, grande successo per la beta dello sparatutto di Valve

Per la precisione parliamo di un picco di 106.447 utenti contemporanei alle 20:00 italiane di ieri, 29 agosto. Chiaramente i numeri sono destinati ad aumentare nel corso del weekend, il periodo di maggiore affluenza di giocatori, e se e quando Valve deciderà di rendere la beta di Deadlock completamente pubblica.

La beta di Deadlock sta continuando a macinare numeri di affluenza davvero impressionanti, specialmente considerando che l'accesso è limitato. In particolare, ieri sera il nuovo sparatutto multiplayer di Valve ha superato il tetto dei 100.000 giocatori contemporanei .

Numeri impressionanti per una beta a numero chiuso

Infatti, al momento l'accesso a Deadlock è "limitato agli inviti di amici tramite i tester di gioco" oppure direttamente da Valve. Considerati l'elevata affluenza, pare che ottenere un invito alla beta sia tutt'altro che difficile, ma chiaramente i numeri sarebbero ben altri se l'accesso fosse libero a tutti senza limitazioni.

I numeri di Deadlock su Steam

Se non avete mai sentito parlarne in precedenza, Deadlock è un nuovo sparatutto multiplayer realizzato da Valve che mescola meccaniche da hero shooter e da MOBA, con i giocatori che si affrontano in squadre da sei impersonando vari eroi caratterizzati da abilità uniche. Durante i match è possibile potenziare le abilità del proprio personaggio utilizzando i punti esperienza ottenuti eliminando gli altri giocatori e i mob che popolano le mappe di gioco. Se vi abbiamo incuriosito, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Deadlock.