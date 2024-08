Final Fantasy 16 gratis per gli abbonati a PlayStation Plus, ma si è trattato di un errore

Alcuni abbonati a PlayStation Plus hanno ricevuto uno strano regalo nella giornata di ieri, visto che hanno potuto riscattare Final Fantasy 16 in forma completamente gratuita. Va detto che ora non è più possibile farlo, quindi pare che si sia trattato di un grosso errore da parte di Sony, ma non ci sono state comunicazioni in merito.

La situazione è stata comunque confusa per qualche ora, visto che alcuni sono riusciti a ottenerlo, mentre altri no. Intanto la voce si è diffusa in tutto il mondo, aumentando il caos, visto che in alcuni territori nessuno è riuscito a scaricarlo. Probabilmente la disponibilità variava a seconda della fascia di abbonamento e delle impostazioni locali del PlayStation Plus, ma siamo nel campo delle pure supposizioni, dato che, come già detto, non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale in merito.