Stellar Blade: director consiglia di tenere vestita EVE, invece di farla girare mezza nuda

Hyung-Tae Kim, il director dell'action Stellar Blade ha consigliato ai giocatori di tenere il più possibile i vestiti addosso alla protagonista Eve, invece di farla girare mezza nuda con la Skin Suit. Il motivo non ha niente a che fare con la morale, ma con la difficoltà del gioco.

Vestita o no?

I vestiti aiuteranno Eve a vincere

Intervistato dalla rivista giapponese Famitsu, Hyung-Tae Kim ha spiegato che il gameplay di Stellar Blade diventa enormemente più difficile usando la Skin Suit, quindi è meglio tenerla vestita mentre si gioca.

Se il consiglio non fosse già strano di per sé, Kim ha anche aggiunto un altro dettaglio interessante: la Skin Suit è semplicemente una tuta composta da un tessuto simile alla pelle, ecco perché appare così aderente al corpo di Eve. Quindi indossandola Eve non sarebbe nuda, ma vestita.

Le parole di Kim ricordano un po' la famosa giustificazione della nudità di Quiet in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (ricordate la storia che respirava con la pelle?). Comunque sia, se vi interessa provare Stellar Blade, la demo per PS5, l'unica versione annunciata, è disponibile sul PlayStation Store.