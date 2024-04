Taiwan: il violento terremoto ha bloccato anche la produzione di chip per NVIDIA, AMD e altri

Nelle ore scorse è stato registrato un terribile terremoto di magnitudo 7.4 a Taiwan, il più forte rilevato in tale zona in almeno 20 anni, che ha causato ingenti danni e la morte di almeno 7 persone, oltre ovviamente a un blocco delle produzioni di chip in tale area.

Ci sono ovviamente danni ben più importanti da rilevare, ma per quanto riguarda più specificamente l'ambito videoludico, il terremoto ha messo fuori uso la catena di produzione di TSMC, uno dei più grandi produttori di chip al mondo, impiegato per la costruzione di componenti per NVIDIA, AMD, Apple e varie altre compagnie.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, la produzione è stata interrotta per diverse ore, ma sembra che vari lavoratori stiano già tornando in azione presso le fabbriche, sebbene ci sia ancora da valutare accuratamente gli eventuali danni.