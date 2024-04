My Hero Academia Stagione 7 ha una data di uscita ufficiale in Italia su Crunchyroll

My Hero Academia sta per ricevere la Stagione 7 anche in Italia , con una data di uscita ufficiale che è stata annunciata da Crunchyroll nelle ore scorse sul proprio sito, fissata per il 4 maggio 2024, con la conferma del doppiaggio in italiano.

A maggio i nuovi episodi in italiano

My Hero Academia, un'immagine di gruppo

Dunque My Hero Academia: Memories andrà in scena il 6, 13, 20 e 27 aprile 2024, mentre My Hero Academia: Stagione 7 andrà in scena a partire dal 4 maggio 2024 alle ore 11:30 con i nuovi episodi inediti.

Come riferito specificamente da Crunchyroll, la serie sarà doppiata in italiano sulla piattaforma di video streaming, oltre che in inglese, spagnolo dell'America latina, portoghese, francese e tedesco.

Il regista della serie, Kenji Nagasaki, torna nuovamente a dirigere i lavori anche per la stagione 7, con Naomi Nakayama a supportare la direzione degli episodi per lo studio BONES. La sceneggiatura è ancora ad opera di Yusuke Kuroda, mentre il character design è affidato a Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima come nelle stagioni precedenti, con Yuki Hayashi a comporre la musica.