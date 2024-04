Amazon Kindle Unlimited: due mesi gratis disponibili, l'offerta scade oggi

Oggi, 3 aprile, è l'ultimo giorno per reclamare la promozione di Amazon Kindle Unlimited da due mesi gratuiti. Gli utenti compatibili con l'offerta possono ottenere 60 giorni di uso gratuito del servizio, semplicemente raggiungendo questo indirizzo.

Per essere idonei è necessario prima di tutto non essere già abbonati e non avere attiva la fase di prova gratuita. Se in passato avete usato la fase di prova gratuita, potreste non essere compatibili con la promozione. Non è sempre chiaro quali sono i requisiti in quest'ultimo caso, quindi la cosa migliore è semplicemente raggiungere Amazon con il link e vedere se la promozione appare.

La promozione sarà attiva per voi se vedete la scritta "2 mesi (Promozione)" e il prezzo € 0,00.