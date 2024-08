Il brano di un gioco ufficiale della serie Super Mario pare copiato da quello di un film porno

Nintendo è stata più volte accusata di plagio per le colonne sonore dei suoi giochi. Pensate all'Overwolrd Theme di Super Mario World, molto simile a Green Green dei The New Christy Minstrels, o al Fairy Fountain Theme di The Legend of Zelda, molto simile a Morning Glory di Tatsuro Yamashita. Detto questo, una delle accuse di plagio più particolari è stata mossa all'oscuro Mario Artist: Paint Studio, di cui un brano della colonna sonora sarebbe copiato dal film porno Heavy Traffic di Ralph Bakshi del 1973.

Una storia intricata

Se non conoscete Mario Artist: Paint Studio non vi preoccupate, visto che uscì solo in Giappone nel 1999 per 64DD, un add-on su abbonamento per Nintendo 64 che ebbe vita breve. Fu sviluppato dai britannici di Software Creations ed era una specie di seguito di Mario Paint. I giocatori potevano esplorare dei mondi 3D, modificare un po' l'ambiente e realizzare dei disegni 2D.

A notare la somiglianza tra il brano della colonna sonora del gioco e quello del film porno è stato l'account X No Context Super Mario. In effetti, a sentirli sono davvero molto simili, tanto che viene il sospetto che in Software Creations ci fosse effettivamente qualche fan delle qualità cinematografiche di Heavy Traffic.

Interessante il fatto che negli scorsi giorni anche uno youtuber aveva notato la strana somiglianza. ThomasGameDocs, questo il suo nome, aveva infatti caricato un video chiamato "Nintendo COPIED this song from a movie". Come spiegato, la colonna sonora di Mario Artist: Paint Studio, nacque dalla collaborazione di Chris Jojo, Martin Goodall e Suddi Raval di Software Project con Kazumi Totaka di Nintendo. Difficile dire chi si sia occupato del brano in questione, anche se la testata Time Extension ha provato a contattare i tre musicisti inglesi, ottenendo risposte negative da Raval e Goodall e nessuna risposta da Jojo. Considerando che quest'ultimo era il compositore capo dello studio di sviluppo, potrebbe essere lui il colpevole, se così lo vogliamo chiamare, oppure il brano potrebbe essere arrivato dal Giappone, considerando anche che i due che hanno risposto hanno spiegato che il loro lavoro è stato fortemente modificato da Totaka.