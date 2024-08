Dragon Age: The Veilguard avrà un sistema di creazione dei personaggi più inclusivo

Per fare in modo che il risultato finale soddisfi ogni tipologia di utente, è necessario che vi siano tante opzioni e che siano di qualità . BioWare assicura che sarà proprio così e che il menù di creazione sarà inclusivo.

Dragon Age: The Veilguard permetterà come sempre di creare il proprio personaggio. Potremo scegliere vari elementi, dalla razza al genere e ovviamente personalizzare come meglio preferiamo l'aspetto. Dopotutto, in qualità di gioco di ruolo, è fondamentale che il giocatore abbia la possibilità di realizzare un personaggio che lo rappresenti.

La spiegazione di BioWare sul sistema di creazione dei personaggi di Dragon Age The Veilguard

In un intervista rilasciata a Edge Magazine, la direttrice del gioco Corianne Busche ha ammesso che il menù di creazione dei personaggi di Dragon Age "tradizionalmente non ha reso bene certe tonalità della pelle". Ma con The Veilguard Bioware punta a risolvere il problema, con un sistema che presenterà più tonalità di pelle e una personalizzazione inclusiva. Non abbiamo ancora visto tutta la potenza del creatore di personaggi di The Veilguard, ma speriamo che le promesse vengano mantenute.

In generale, l'obiettivo di BioWare è di permettere al giocatore di essere chi preferisce, non solo per quanto riguarda l'aspetto ma anche nell'interpretazione del personaggio, nella scelta della sua classe, dello stile di combattimento e nelle interazioni con gli altri personaggi.

Per anni, i giocatori hanno dovuto accontentarsi di mod create dai fan che risolvessero i problemi dei personaggi con la pelle più scura, poiché i modelli del gioco base non erano realistici. Dragon Age: Inquisition offriva un numero relativamente maggiore di opzioni rispetto ai suoi predecessori, ma le tonalità di pelle più scure erano ancora di qualità inferiore rispetto a quelle bianche. Anche molte tipologie di capelli sono spesso mancate all'interno dei menù di creazione di Dragon Age, così come in molti giochi: negli ultimi anni però i team di sviluppo stanno ampliando le opzioni di creazione.

Ricordiamo infine che Dragon Age: The Veilguard non permette di controllare gli alleati del protagonista per due motivi sensati.