Oscar Isaac sarà di nuovo Moon Knight in una serie di Marvel

Il Marvel Cinematic Universe è ampio e composto prima di tutto dai film, poi dalle serie TV ma anche da alcuni prodotti animati, come Marvel's What if...? . La serie è un modo divertente per scoprire storie alternative dei personaggi che più amiamo, ma è anche lo spazio per rivedere personaggi che non hanno più spazio in formato live-action.

Oscar Isaac ritorna in Marvel's What if...?

Oscar Isaac sta infatti per tornare nel Marvel Cinematic Universe in quanto riprenderà il suo ruolo di Marc Spector / Moon Knight nella prossima stagione di Marvel's What If...?, doppiando il Pugno di Khonshu. La notizia è stata rivelata dal capo di Marvel Animation Brad Winderbaum durante il panel D23, anche se non è stato rivelato quale sarà il ruolo esatto di Spector, né in quanti episodi apparirà.

Oscar Isaac nei suoi ruoli in Moon Knight

Finora Isaac ha interpretato Moon Knight solo nella prima stagione dello show di Disney+ e da allora l'attore si è battuto per il suo ritorno. Quest'anno Isaac ha espresso il desiderio di apparire come Moon Knight in un potenziale progetto cinematografico dedicato a Midnight Suns, una squadra di eroi che abbiamo visto anche in un videogioco.

"Ho pensato che ci fosse un'opportunità interessante con Midnight Suns. Ci sono personaggi così interessanti e ora che abbiamo gettato le basi per capire chi sono Marc, Steven e Jake, potrebbe essere interessante vederlo come parte di una squadra e quale sarebbe la dinamica. Quindi penso che sarebbe eccitante, per me certamente lo sarebbe, spero proprio che ci sia spazio per esplorare questa possibilità".

