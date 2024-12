Una versione economica di Apple Vision Pro potrebbe uscire nel 2026

Ci eravamo lasciati giusto qualche mese fa con l'uscita di Apple Vision Pro negli Stati e in altri territori selezionati. Il lancio sul mercato del nuovo visore per la realtà mista di Apple non è stato di certo un successo in termini di vendite, complice in particolar modo il costo decisamente alto e non alla portata di tutti. Secondo quanto riportato da IDC, Apple Vision Pro non sarebbe infatti riuscito a superare le 500'000 unità vendute nel corso di quest'anno. Le cose potrebbero presto cambiare nel 2026, con il lancio della seconda generazione e abbinata a un modello più economico di Apple Vision Pro: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Apple Vision: versione economica nel 2026? Secondo quanto riportato di recente da TrendForce, per la nuova generazione del visore Apple starebbe considerando il rifornimento di componenti da altre compagnie produttrici oltre Sony, con il fine ultimo di ridurre significativamente i costi di produzione e proporre così un prodotto decisamente più economico e alla portata del pubblico. Ricordiamo infatti una recente intervista di Tim Cook, in cui ha dichiarato che attualmente Apple Vision non sia un prodotto di massa, ma destinato per lo più ai cosiddetti early-adopter. Apple Vision Pro 2 (immagine puramente indicativa) Nonostante il costo inferiore, TrendForce ha assicurato che la seconda generazione del dispositivo continuerà a mantenere specifiche di tutto rispetto, tra cui l'adozione di un display da 3000 pixel per ogni pollice. A questo si aggiungerebbe poi un modello di fascia bassa, che nello specifico farebbe uso della tecnologia LTPO per i display, con l'obiettivo di ridurre sensibilmente i costi. Il nuovo dispositivo in questione potrebbe verosimilmente chiamarsi "Apple Vision", perdendo così la denominazione Pro utilizzata per il modello standard.