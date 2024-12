Blizzard svela quanto avete giocato quest'anno e altre statistiche curiose

Questa settimana Blizzard ha pubblicato il suo rapporto di valutazione di fine anno, in cui ha rivelato in che modo i videogiocatori hanno interagito con i giochi della compagnia nel corso del 2024.

I dati condivisi da Blizzard

Le statistiche hanno rivelato altri dettagli, ad esempio che i giocatori di Overwatch 2 hanno trascorso più di 203 anni sulle nuove mappe Clash del gioco, o che Diablo IV ha visto 480 milioni di morti di giocatori. Lo studio rivela inoltre di aver donato 12,3 milioni di dollari alla Breast Cancer Research Foundation grazie ai proventi della vendita della skin "Pink Mercy" di Overwatch 2.

Diablo è stata la vostra rovina, pare

Johanna Faries, presidente di Blizzard, ha dichiarato: "Il 2024 è stato anche un anno importante per le uscite di Blizzard, tra cui l'arco narrativo multi-espansione di World of Warcraft, la Saga di Worldsoul, con il lancio di The War Within, seguito da una celebrazione dell'anniversario davvero straordinaria che ha riguardato l'intero universo di Warcraft, tra cui WoW Modern e Classic, Hearthstone e Warcraft Rumble...".

"All'inizio di quest'anno, siamo stati felicissimi di riportare i giochi Blizzard nella Cina continentale in collaborazione con NetEase. Siamo felici di poter servire ancora una volta i nostri giocatori in Cina e di poter dare il benvenuto a così tanti giocatori di World of Warcraft e Hearthstone nella regione".

Anche EA ha condiviso un dato similie e ha svelato che ha totalizzato 11 miliardi di ore di gioco nel 2024.