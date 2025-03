inZOI Creative Studio è stato chiuso il giorno di lancio dell'accesso anticipato

Oggi, inZOI - il rivale realistico di The Sims - è arrivato in Accesso Anticipato su PC. Come conseguenza, il team di sviluppo ha chiuso inZOI: Creative Studio .

Cosa succede alle creazioni di inZOI: Creative Studio

Il team - tramite le pagine di Steam - ha ringraziato i giocatori per aver provato la demo e aver lasciato una serie di feedback così da aiutarlo a migliorare l'opera. Ha anche spiegato cosa succederà a quanto avete creato.

Prima di tutto, viene detto che gli Zoi e gli edifici salvati in inZOI: Creative Studio possono essere trasferiti nella versione in accesso anticipato. Se avete però eliminato i file di salvataggio, chiaramente non potete più recuperare tali creazioni.

Infine, i preset per Zoi, abiti, proprietà, stanze e arredamenti creati in inZOI: Creative Studio e caricati su Canvas possono essere scaricati e utilizzati nella versione del gioco in accesso anticipato. Attenti però, se avete realizzato edifici troppo grandi potrebbero non apparire nel modo corretto nella modalità Storia.

Vi ricordiamo infine che abbiamo giocato a InZOI e vi abbiamo spiegato qual è la nostra opinione sull'opera. Ricordiamo poi che la nuova funzione Zoi smart di inZOI migliora l'intelligenza degli Zoi, ma fa crescere i requisiti di sistema.