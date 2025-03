Nintendo Switch 2 potrebbe collegarsi a Switch 1 e usarlo come un secondo controller e schermo

Stando all'ultima soffiata lanciata dall'insider eXtas1s, Nintendo Switch 2 potrebbe includere una funzione che permette di collegare la console a Switch 1 e utilizzarlo come se fosse un controller e/o uno schermo secondario.

Secondo "gola profonda" questa funzione sarà legata al misterioso pulsante C presente sul Joy-Con destro di Switch 2. Prendendo come esempio Mario Kart 2, grazie a questa opzione due giocatori potranno giocare assieme, uno utilizzando i controller di Switch 2 e lo schermo del TV, l'altro usando Switch 1 sia come secondo schermo che come controller, evitando così lo split screen e l'acquisto di un secondo controller.