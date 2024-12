Xbox Game Pass Core ottiene tre nuovi giochi, verranno aggiunti presto al catalogo

Tra gli aggiornamenti a Game Pass ci sono anche delle novità annunciate per Xbox Game Pass Core, ovvero l'abbonamento base al servizio Microsoft, che riceverà questo mese tre nuovi giochi, disponibili a partire da domani, 4 dicembre.

I tre giochi in questione sono ovviamente presenti già all'interno degli altri tier di abbonamento a Game Pass, ma da domani saranno disponibili anche nel livello più economico, si tratta dei seguenti:

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

DayZ

Goat Simulator

L'annuncio in questione è arrivato in concomitanza con quello dei giochi di dicembre di Xbox Game Pass e PC Game Pass, e a quello dei titoli che lasceranno il catalogo nel mese in questione.